Grande successo a Refrontolo per il corso sulle manovre salvavita

Il Comune di Refrontolo in collaborazione Active Studio Srls, società di formazione sanitaria con sede a Conegliano, ha organizzato un corso Manovre Salvavita in età pediatrica gratuito aperto a tutta la popolazione di residenti e non. Inizialmente si prevedeva una sola data il 20 ottobre, ma le prenotazioni hanno registrato il tutto esaurito in un paio di giorni, è stata quindi è stata inserita una serata di replica il 27 ottobre.

Il corso Manovre Salvavita rientra all’interno di un importante progetto di prevenzione che Active Studio Srls propone con l’obiettivo di diffondere le tecniche salvavita, principalmente in età pediatrica, fondamentali alla popolazione. L’Amministrazione Comunale, particolarmente attenta a queste tematiche, ha richiesto espressamente la volontà di aderire al progetto organizzando, in collaborazione con Active Studio, un corso manovre salvavita per i cittadini.

Il corso tenuto da Sonia Chitarello, soccorritrice e istruttrice presso Soccorritori Conegliano pubblica assistenza, e Marta Battaglia, amministratrice di Active Studio, consisteva in una lezione teorica interattiva con slide e contenuti multimediali e una sessione pratica durante la quale tutti i partecipanti hanno potuto esercitarsi con l’ausilio di appositi manichini didattici e la guida di istruttori qualificati.

«In totale si sono registrate circa ottanta presenze, sia da Refrontolo che dai comuni limitrofi, segnale che il tema era interessante e molto sentito. Infatti durante entrambe le serate i corsisti hanno partecipato attivamente con domande e spunti di riflessione, fermandosi anche al termine per riprovare le tecniche e dipanare i loro dubbi e paure con Marta e Sonia che sono state molto professionali e disponibili» dichiara l’Assessore alle politiche giovanili Matteo Corbanese.