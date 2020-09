Regionali, referendum e comunali: affluenza al 16,47% nella Marca

In provincia di Treviso, alle ore 12, è stato del 16,47% il valore di affluenza per la tornata elettorale in corso per Referendum, regionali ed elezioni comunali. Nella Marca il Comune in cui si è votato di più è stato Segusino, con il 20,69% di affluenza alle urne mentre il Comune con questo valore più basso è stato quello di Fregona che non va oltre il 12,44%. In provincia di Treviso ci sono cinque Comuni in cui si vota per eleggere il nuovo sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale: Castelfranco Veneto (qui l'afluenza è stata del 13,20%), Arcade, Spresiano, Vidor e Chiarano. A livello nazionale l'affluenza alle 12 si è attestata al 12,25 %. Il Veneto, con 16,31% di affluenza, è la Regione (dopo la Valle d'Aosta) con il tasso di affluenza più alto d'Italia.

