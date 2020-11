Lorenzo Traina nominato segretario della Giunta regionale del Veneto

Lorenzo Traina, Segretario Generale del Comune di Treviso, è stato nominato Segretario della Giunta Regionale del Veneto. «Desidero rivolgere, a nome di tutti i colleghi di Giunta e del Consiglio Comunale -ha commentato il sindaco di Treviso, Mario Conte- un sincero “in bocca al lupo” per il nuovo prestigioso incarico al nostro Lorenzo, persona che nei due anni e mezzo di servizio a Ca’ Sugana ha dimostrato grandissime doti professionali e umane, capacità e pragmatismo sostenuti da un’immensa preparazione in materia giuridica e amministrativa. Sono certo che la sua attitudine al lavoro e la sua disponibilità saranno una risorsa in più per la Giunta regionale. Desidero ringraziarlo personalmente per il contributo offerto nella risoluzione di alcune partite fondamentali per la nostra Amministrazione, facilitando il raggiungimento di importanti risultati così come ritengo doveroso ringraziare il Presidente della Regione Luca Zaia per aver condiviso con noi il percorso che ha portato alla nuova nomina».