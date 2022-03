Regioni d’Europa approda a Montebelluna: attese in centro 80 botteghe

Montebelluna “capitale” d’Europa, almeno per qualche giorno. E’ questo lo spirito dell’iniziativa commerciale “Regioni d’Europa”, la maxi mostra-mercato itinerante dedicata al cibo e all’artigianato europei che sarà ospitata da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile in centro a Montebelluna. Una mostra mercato organizzata da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM e accolta dall’amministrazione comunale ed in particolare dal sindaco, Adalberto Bordin, con delega alle attività produttive, con l’intento di portare in Città un assaggio delle cucine tipiche – e non solo – provenienti dai paesi comunitari.

Ottanta circa saranno le botteghe sparse per il centro storico ricche di prodotti artigianali ed enogastronomici del territorio europeo, dalle specialità del Belgio, a quella Spagna, della Francia, e poi Scozia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, attraverso tutto il Continente. E, ovviamente, il meglio delle tipicità italiane. Le porte apriranno alle 18 di giovedì 31 marzo e chiuderanno solo alle 23:00 di domenica 3 aprile. Una full immersion di tre giorni per scoprire le aziende di artigianato e street food della cultura europea.

Dichiara il sindaco, Adalberto Bordin: “Proprio in concomitanza con l’allentamento graduale delle misure restrittive legate al contenimento della pandemia, Montebelluna ospita una interessante manifestazione dal duplice valore: economico-commerciale e culturale. Da un lato viene data l’opportunità a commercianti e acquirenti di incontrarsi in uno spazio all’aperto ed in un cornice che, per tradizione, è proprio vocata allo scambio e al mercato. Dall’altro conoscere le culture straniere passa anche attraverso la cucina e l’artigianato che caratterizza ciascun Paese: è pertanto un’occasione di relazione e contatto con tradizioni e sapori diversi e, in parte, la possibilità di fare un viaggio attraverso i paesi d’Europa senza prendere l’aereo”.

Come raggiungere Regioni d’Europa

Regioni d’Europa a Montebelluna sarà proprio nel centro storico cittadino, tra corso Mazzini e piazza Marconi, cuore della provincia trevigiana e a pochi passi dalla stazione ferroviaria che la collega a Treviso in neanche un’ora. Per chi preferisce arrivare in auto, sempre da Treviso, da cui dista 22 km, è possibile prendere la strada regionale Feltrina n° 348, direzione Feltre.

Che cosa troverete

Sulle bancarelle di Regioni d’Europa troverete street food, pietanze tradizionali, bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa e per la cosmesi, ma anche materiale tecnico per la montagna, abbigliamento, bevande alcoliche e non.

Un’occasione per visitare Montebelluna

Regioni d’Europa è anche un’occasione per visitare Montebelluna ed esplorare il suo borgo storico. Montebelluna è da sempre considerata una cerniera di raccordo tra colline e vitigni, attrazione artistiche e moda. Non a caso, il simbolo della cittadina è il Museo dello Scarpone e della Calzatura che si trova all’interno della cinquecentesca Villa Binetti-Zuccareda. Qui sono conservati oltre 2mila oggetti legati al mondo del design, dall’ideazione alla realizzazione, oltre a 700 brevetti legati al mondo calzaturiero. Immancabili il Duomo dell’Immacolata Concezione, risalente ai primi del Novecento, la secentesca Chiesa di Santa Maria in Colle che domina la campagna circostante e il Museo di Storia Naturale e Archeologia a Villa Biagi. Prendetevi poi almeno un paio d’ore per una passeggiata nel parco del Montello con i suoi 60 chilometri quadrati di natura, le sue piste ciclabili che costeggiano il Brentella e le sue ben 91 grotte sotterranee.

Modifiche alla viabilità

Per ragioni di carattere tecnico e pubblico verrà temporaneamente sospeso il traffico veicolare con rimozione forzata e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Marconi dalle ore 6.00 del giorno 31 marzo alle ore 6.00 del 04 aprile 2022. Il traffico verrà deviato a mezzo segnaletica apposita a cura del Comune, concordata dal Servizio Viabilità, unitamente al Comando di Polizia Locale.