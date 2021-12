Covid nelle scuole: possibile quarantena in presenza anche di un solo positivo

Con una circolare, inviata oggi a tutte le Aziende Ulss del Veneto, la Regione ha dato comunicazione in merito alle ultime modifiche in riferimento alla rimodulazione temporanea del protocollo di gestione dei casi di ragazzi positivi al Covid in ambito scolastico. In proposito, la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto precisa quanto segue: “La Regione Veneto ha ribadito l’importanza di garantire ogni possibile sforzo per mantenere le scuole aperte. L’attuale scenario epidemiologico sta evidenziando però un’incidenza elevata, in particolare nelle fasce di età più giovani. Tale incidenza richiede di adottare, in alcuni casi, misure più restrittive quando compaiono nuovi casi positivi nelle scuole in cui ci sono già diverse classi interessate da eventi scolastici. La presenza, nella stessa scuola, di più classi che presentano casi positivi, rappresenta un indice di diffusione elevata in quel contesto. Per tali ragioni i SISP potranno prevedere in queste situazioni la quarantena in presenza anche di un caso singolo per prevenire possibili focolai ed evitare così chiusure più prolungate tutelando la salute pubblica”.