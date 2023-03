Istituto Salesiano vieta canotte, shorts e minigonne agli studenti

Da domani, lunedì 27 marzo, l'istituto salesiano "Enrico di Sardagna" non farà più entrare a scuola studenti vestiti con canottiere, shorts, minigonne e calzature che lasciano i piedi in vista. Il nuovo regolamento, firmato venerdì dal preside Antonio Farma, resterà in vigore fino alla fine dell'anno scolastico e, come già successo nel 2022, non ha mancato di sollevare subito qualche polemica.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", le nuove norme sull'abbigliamento sono state adottate dalla scuola in vista dell'arrivo della bella stagione ma, per alcuni genitori, sarebbero troppo rigide. Gli studenti non potranno presentarsi in classe con canottiere, shorts, minigonne, pantaloni corti di raso e scarpe aperte (niente sandali, zoccoli e infradito quindi). Saranno vietate anche magliette e felpe con scritte non ritenute consone e appropriate all'istituto. Una prassi, quella del regolamento sui vestiti, già messa in pratica da molti istituti privati della Marca. A Castello di Godego il nuovo regolamento interesserà 400 studenti tra medie ed elementari. La circolare diramata dal preside venerdì scorso è rivolta alle famiglie degli alunni ed è un vero e proprio invito al decoro, nel rispetto dell'ambiente scolastico e del progetto educativo dell'istituto. Le prime polemiche hanno già iniziato a serpeggiare, con genitori che hanno definito troppo rigido il regolamento che potrebbe essere presto adottato anche da altri istituti della provincia.