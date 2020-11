Sernagiotto, post choc su Facebook: «Disprezzava i disabili»

«Un politico che esprimeva disprezzo per le persone con disabilità, avrei voluto che il processo che lo vede come imputato non gli sopravvivesse». Parole durissime contro Remo Sernagiotto a poche ore dalla sua scomparsa avvenuta domenica 29 novembre all'osedale Ca' Foncello di Treviso.

Massimo Vettoretti, presidente unione italiana ciechi sezione di Treviso, è finito letteralmente nella bufera per il post pubblicato su Facebook nelle scorse ore. «Dite che sono cattivo? Crudele? Può essere - scrive Vettoretti - Avrei voluto che il processo per Cà della Robinia che lo vede imputato non gli sopravvivesse. Ci accusava, noi presidenti e volontari delle onlus di e per persone con disabilità, di essere dei "furbetti", di viaggiare con macchine e autisti, di avere munifiche indennità». Parole definite come un vero e proprio atto di sciacallaggio dall'avvocato trevigiano Fabio Crea. Nel frattempo la data scelta dai familiari per i funerali di Sernagiotto dovrebbe essere quella di giovedì 3 dicembre nella sua Montebelluna. Manca solo l'ufficialità, attesa nelle prossime ore.