Remo Sernagiotto ricoverato al Ca' Foncello: «Condizioni disperate»

Remo Sernagiotto è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'imprenditore e politico di Fratelli d'Italia, 65 anni originario di Montebelluna, è stato colpito da un grave arresto cardiaco nella giornata di ieri, lunedì 24 novembre.

L'avvocato trevigiano Fabio Crea ha confermato ai nostri microfoni che il malore ha avuto persanti ripercussioni anche sul sistema cerebrale lasciando Sernagiotto in condizioni disperate. «Lotta tra la vita e la morte, le prossime ore saranno cruciali. Al momento non si può parlare di decesso perché c'è ancora una flebile attività celebrale» il commento del compagno di partito. La notizia ha colto di sorpresa l'intero mondo della politica trevigiana. La scorsa estate Sernagiotto si era sottoposto a un intervento per migliorare la circolazione del sangue e di recente aveva sofferto di alcuni problemi di salute culminati in quest'ultimo gravissimo malore.