Ballo Country, Renata De Biasi conquista due medaglie mondiali in Austria

La ballerina di Miane Renata De Biasi conquista due medaglie ai mondiali “gold” di country dance a Telfs, in Austria. Con il suo coach Alessandro Ballardin ha vinto un bronzo ma soprattutto un oro nel Twostep.

«Renèe dimostra che l’entusiasmo è il motore del successo - dichiarano l’assessore comunale Angela Colmellere e il sindaco Denny Buso -. Ho tanta ammirazione per lei, che ha affrontato e vinto una malattia importante, prima di essere una campionessa nella sua disciplina sportiva. Lei è la prova tangibile che le difficoltà della vita generano a volte anche delle bellissime e importantissime opportunità, ed è l’esempio di come l’entusiasmo che ci fa muovere e gioire sia un potente generatore di forza, capace di far raggiungere bellissimi traguardi. "Mai arrendersi e soprattutto mai smettere di sognare" dice Renata e questo deve servire per dare forza e coraggio alle persone in difficoltà» conclude Colmellere.