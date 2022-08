San Benedetto, fissati i funerali dell'ex manager Renato Battistuzzi

La zona del Coneglianese è in lutto per la scomparsa di Renato Battistuzzi, ex manager della San Benedetto mancato all'età di 84 anni. A piangerlo oggi la moglie Laura, le figlie Stefania, Isabella e Silvia, i generi Mario e Luca e gli adorati nipoti. In queste ore è stato fissato il funerale: lunedì 29 agosto, alle 15.30, nella chiesa di San Pio X a Conegliano, come riportato da Qdpnews.it.

Nato a Orsago nel luglio del 1938, Battistuzzi era soprannominato "il ragioniere". Diplomatosi nel 1960, aveva iniziato la carriera professionale lavorando come capo dell’area vendite per Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige della Ferdinando Zoppas Spa passando negli anni '70, al gruppo San Benedetto Spa. Il presidente Enrico Zoppas e tutti i collaboratori della Gran Guizza hanno inviato un messaggio di condoglianze alla famiglia Battistuzzi, definendo Renato come primo e mai dimenticato amministratore della società. Amministratore unico delle società I.V.I Spa di Scorzé (nel veneziano), Gran Guizza Spa di Popoli (Pescara), Alpe Guizza Spa di Donato (Biella) e Acqua di Nepi spa (Viterbo), si è sempre contraddistinto per il suo enorme attaccamento al lavoro. Socio del Lions Club di Vittorio Veneto, lascia un ricordo indelebile nelle tantissime persone che avevano avuto la fortuna di conoscerlo.