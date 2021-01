E' morto Renzo Casagrande, anima della trattoria "Al Boschetto"

Nuovo lutto per la ristorazione trevigiana: il Covid ha stroncato a 69 anni Renzo Casagrande, anima della trattoria "Al Boschetto" nella frazione di Ca' Tron a Roncade, insieme all'amata moglie Loris.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Casagrande era uno dei volti più conosciuti a Roncade. "Al Boschetto" era stato fondato nel 1912 da Gigio Ziggiotti. Ceduto al figlio Marcello, il locale è passato nelle mani di sua figlia Loris (moglie di Renzo), impareggiabile cuoca della tradizione culinaria trevigiana. Mentre la moglie cucinava dietro i fornelli, Renzo intratteneva gli ospiti in sala grazie al suo carattere affabile e solare. Nel 2012 aveva festeggiato il centenario del locale, diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della cucina veneta a cavallo tra le province di Treviso e Venezia. Nel 2015, dopo anni di duro lavoro, Renzo e Loris hanno deciso di cedere la trattoria e godersi un po' di meritato riposo. Nelle ultime settimane Renzo è risultato positivo al tampone. Le sue condizioni sono peggiorate nel giro di pochi giorni portandolo al decesso. Oltre alla moglie Loris lascia il figlio Roberto e decine di amici e conoscenti incontrati nel corso di una vita trascorsa al servizio degli altri. Un grande professionista della ristorazione veneta. I funerali saranno celebrati giovedì 7 gennaio nella chiesa parrocchiale di Ca' Tron.