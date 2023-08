Malore nel sonno, l'imprenditore Renzo Maronese muore a 61 anni

Mansuè in lutto per la scomparsa improvvisa dell'imprenditore Renzo Maronese, mancato a soli 61 anni nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 agosto. Ieri mattina la moglie Morgana si era alzata normalmente iniziando a fare i lavori in casa. Verso mezzogiorno però si è accorta che il marito non si era ancora alzato. Andando in camera a controllare ha fatto la tragica scoperta, dando subito l'allarme al 118. I soccorsi sono arrivati sul posto dopo pochi minuti ma per Maronese non c'era già più nulla da fare.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il 61enne aveva trascorso un Ferragosto tranquillo. Dopo un breve giro in paese, aveva preso la moto per fare una corsa nei dintorni di Mansuè. Stava bene, aveva lamentato solo un lieve raffreddore così, prima di andare a letto, aveva bevuto latte caldo e miele. La tragedia è avvenuta nella notte: Maronese non si è più svegliato. Nel 2013 gli era stato applicato un bypass coronarico ma da allora non aveva più avuto problemi cardiaci. Ecco perché la moglie Morgana ha chiesto che sul corpo del 61enne venga disposta l'autopsia per accertare le esatte cause del decesso. Il padre di Renzo, Piero, era morto allo stesso modo per un arresto cardiaco che l'aveva stroncato ancora prima di compiere 60 anni. Maronese era titolare della Torniveneta, azienda fondata nel 1967 a Mansuè, oggi tra le realtà più conosciute a Nordest. Lascia la moglie e i figli Elvis e Avana.

Il commento

Francesco Montagner ricorda l'amico e conoscente con queste parole: «Sono profondamente addolorato nell'apprendere della scomparsa di Renzo Maronese, noto imprenditore e socio di Torniveneta nella zona industriale di Portobuffolè. Renzo, membro della nota famiglia di imprenditori del settore del mobile di Mansuè, ha lasciato un segno indelebile nella comunità, essendo stato apprezzato e rispettato da tutti. Le mie più sentite condoglianze vanno alla famiglia Maronese in questo momento difficile».