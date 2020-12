Malattia incurabile, addio al ristoratore Renzo Mason

Renzo Mason è mancato all'affetto dei suoi cari nel giorno di Santo Stefano, sabato 26 dicembre. Aveva da poco compiuto 70 anni e, a luglio, si era sottoposto a un intervento in ospedale nella speranza di poter debellare il tumore che gli era stato diagnosticato due anni fa.

Volto noto a Castelfranco Veneto, ha gestito per anni il ristorante Vecia Osteria dei Morini a Bella Venezia, un punto di riferimento per gli amanti della cucina veneta. Renzo aveva iniziato la sua carriera nella ristorazione al fianco della moglie Lauretta con cui ha condiviso ben 48 anni di unione. Marito e moglie lavoravano presso il ristorante Barbesin a Castelfranco come dipendenti. Con il passare degli anni hanno deciso di mettersi in proprio prendendo in gestione la locanda "Al Sole" a Castello di Godego. Tornati a Castelfranco Veneto, sono loro a dare vita al ristorante "Al Poggiolo" in Piazza Giorgione. A Badoere, per dodici anni, Renzo e Lauretta hanno gestito "Il Garibaldino" per poi arrivare alla Vecia Osteria dei Morini, lasciata in gestione ai familiari solo poche settimane prima della morte. Oggi sono la figlia Valentina e la nipote Gaia a seguire le "orme" gastronomiche di Renzo. Indimenticabili per tanti clienti le sue grigliate di carne. Quando non era al ristorante, Renzo amava camminare in montagna, in particolare sui sentieri del Monte Grappa. Sono in molti, oggi, a ricordarlo come una persona di gran cuore, sempre disponibile e pronta ad aiutare il prossimo. Decine i messaggi di stima e affetto che hanno raggiunto i familiari dopo la scomparsa. Il suo ultimo gesto è stato quello di donare gli organi. I funerali saranno celebrati mercoledì 30 dicembre in Duomo a Castelfranco Veneto.