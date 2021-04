Covid, Zaia: «Un terzo dei veneti vaccinato con almeno una dose»

«Ieri sera non ho visto il servizio sulla sanità veneta di "Report" ma chiederemo senz'altro spiegazioni al dottor Flor sul suo commento fuori onda in merito allo studio del dottor Crisanti sui tamponi rapidi».

Test rapidi: lo studio di Crisanti

Luca Zaia inizia con queste parole, martedì 27 aprile, il punto sull'emergenza Covid in Veneto. Al centro dell'incontro il servizio andato in onda lunedì 26 aprile su Rai 3. «Nessuno studio ufficiale sul Covid presentato alla Regione è stato ignorato durante la gestione della pandemia» ha spiegato la dottoressa Russo. A chiarire la posizione della Regione in merito all'inchiesta di "Report" è stata però la dottoressa Ricci: «Lo studio condotto dal professor Crisanti prendeva in considerazione 1.441 persone sottoposte sia a test rapido che a tampone molecolare. In totale lo studio indicava 12 casi in cui il tampone molecolare aveva un'alta percentuale di positività mentre i test rapidi erano risultati negativi. Di questi 12 casi, 8 sono stati posti a sequenziamento completo e su 3 è stata trovata una doppia mutazione della proteina N che potrebbe aver reso impossibile (per i tamponi rapidi) diagnosticare la presenza del virus. Un'ipotesi che finora non è mai stata confermata ma lo studio di Crisanti sosteneva che l'aumento dei casi di dicembre in Veneto era legato al malfunzionamento dei test rapidi. Nella realtà ci siamo accorti che la mutazione di cui parlava lo studio, già da metà dicembre in Veneto si era dimezzata. Le conclusioni di Crisanti, quindi, non sarebbero supportate dall'evidenza scientifica - conclude la dottoressa Ricci - Faremo ovviamente degli approfondimenti sul caso perché è importante capire quali sono le varianti che potrebbero sfuggire ai test diagnostici, rapidi e molecolari. Ad oggi la variante della proteina N di cui parlava Crisanti rappresenta una percentuale bassissima tra i casi presenti in Veneto».

La variante indiana

«I due casi trovati a Bassano del Grappa non sono collegabili a un'infezione autoctona ma da qualcuno rientrato direttamente dall'India. La buona notizia è che l'abbiamo identificata subito - continua la dottoressa Ricci - L'Italia ha depositato circa 20mila sequenziamenti dall'inizio pandemia. Il Veneto ne ha fatti 2.700. Le mutazioni sono normali nell'evoluzione di un virus. I due casi di Bassano del Grappa sono stati subito messe in quarantena e non hanno trasmesso la variante all'esterno del loro nucleo familiare. La variante indiana ad oggi ci fa pensare che gli anticorpi possano essere meno efficaci nei suoi confronti, come per la variante brasiliana, ma non c'è nessuna prova che questo tipo di virus sia più letale rispetto alle altre varianti. Altre due casi sospetti sono stati trovati in provincia di Venezia in due persone arrivate in Veneto dal Bangladesh. Non sono previsti screening a tappeto sulla popolazione indiana per isolare la variante» conclude la dottoressa Ricci.

Il commento di Zaia

«Da lunedì il Veneto è zona gialla: serve la massima attenzione. Le vaccinazioni stanno continuando: un terzo dei veneti ha già ricevuto almeno una dose (22.308 le dosi somministrate nella giornata di ieri). Le prenotazioni per i 60enni aperte ieri sono andate molto bene, nonostante alcuni problemi tecnici legati all'elevato numero di utenti sul sito. Sconsiglio di chiamare il numero verde e di affidarsi al portale online. Sono 603mila i 60enni da vaccinare in Veneto e alle 21 di ieri sera c'erano già 80mila i prenotati. Fino al 19 maggio vogliamo spingere al massimo sulle prenotazioni» conclude il Governatore.

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 848 i nuovi positivi su 34.910 tamponi fatti per un'incidenza del 2,42%. 1.546 i ricoverati negli ospedali (+6 rispetto a ieri) di cui 218 ricoverati Covid nelle terapie intensive. 22.844 i casi attualmente positivi in Veneto. 36 i nuovi decessi rispetto a lunedì 26 aprile.

