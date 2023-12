Viola l'affidamento in prova, 41enne accompagnato in carcere

Nella serata di ieri, 28 dicembre, a Resana, i militari della stazione di Castelfranco Veneto hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Venezia, un 41enne cittadino albanese, con precedenti penali alle spalle. Il provvedimento è stato emesso dopo alcune segnalazioni inviate dai militari dell’Arma, in conseguenza di ripetute violazioni delle prescrizioni della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, disposta per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali, rifiuto di dichiarare le proprie generalità e guida in stato di ebbrezza alcolica, commessi nelle provincie di Venezia, Padova e Treviso, tra il 2009 ed il 2017. Disbrigate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Treviso.