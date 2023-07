Resana, al via i lavori per la ciclabile di via Siese e del sottopasso di via Brignola

Via libera per due attese grandi opere: la nuova pista ciclabile di via Siese e il sottopasso ferroviario di via Brigola. Due interventi che hanno ottenuto il voto unanime del Consiglio Comunale che era chiamato ad approvare sia il progetto che la variante urbanistica per due interventi che nei prossimi anni potrebbero cambiare la viabilità e l’assetto del territorio comunale. Per il sottopasso ferroviario di via Brigola è quindi arrivato l’ultimo via libera da parte del Comune per un’opera progettata e programmata da tanti anni e che sarà finanziata dalla Regione Veneto con una spesa prevista di quasi 11 milioni di euro. Ora spetterà proprio alla Regione partire con l’acquisizione delle aree e con la programmazione dell’inizio dei lavori.

Per quanto riguarda la nuova pista ciclabile di via Siese invece ecco il progetto presentato dalla giunta guidata dal sindaco Stefano Bosa che mira a collegare le frazioni con il centro di Resana. Un progetto, per il quale il Comune ha ottenuto un importante contributo dalla Provincia di Treviso, che andrà quindi a collegare anche per ciclisti e pedoni via trieste con via Siese, con l’area del Bosco del Pettirosso e poi con il centro abitato di San Marco. “Un’opera importante per l’utenza debole delle strade – ha dichiarato il sindaco – con questo intervento andiamo a continuare quell’opera di realizzazione di piste ciclabili in tutto il territorio e di sistemazione e di riorganizzazione di tutta la viabilità locale”. Il progetto, la cui realizzazione è prevista in due stralci, inizierà con la sistemazione dell’accesso da via Trieste in attesa anche del completamento, da parte della Provincia, della rotatoria tra le Strade provinciali n. 18 e n. 19 per il quale il Comune sta facendo pressione perché possa essere messo in programma quanto prima dall’ente provinciale.