Colpo al negozio di bici, il video delle telecamere di videosorveglianza

Nella notte dello scorso venerdì 11 marzo, in via Martiri della Libertà a Resana, una banda di ladri, utilizzando una Fiat Multipla (risultata rubata), ha sfondato la vetrina del negozio "Ciclobottega BikeShop", riuscendo ad impossessarsi di otto bici, sia da corsa che mountain bike, per un bottino di circa 40mila euro