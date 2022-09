Resana, al via i lavori della pista ciclabile di via Roma

Al via i lavori per la nuova pista ciclabile nella zona industriale di via Roma, a ridosso della S.R. 307 “Del santo”. Sono iniziati in questi giorni e dovrebbero concludersi entro fine anno i lavori di realizzazione del primo stralcio della pista ciclopedonale lungo la strada regionale “del santo”, sul tratto che collega via Roma con la zona industriale. Un intervento importante per la viabilità che servirà per mettere in sicurezza chi quotidianamente raggiunge la zona industriale per recarsi al lavoro. Costo di questo primo stralcio di lavori quasi seicento mila euro, finanziati al 50% con un contributo della Regione Veneto.

«Con questo intervento andiamo a proseguire quello che è un importante programma di realizzazione di piste ciclabili che sta interessando il nostro Comune – ha detto il sindaco Stefano Bosa nel presentare l’opera – con la pista ciclabile di via Roma abbiamo valorizzato l’intera zona sud del nostro territorio ed ora proseguiamo con l’intento poi in futuro di reperire i fondi per arrivare, con lo stesso progetto, sino alla rotatoria di Boscalto».

Per quanto riguarda le piste ciclabili è ancora aperto anche il cantiere in via Fratta e via Bolimbaghi mentre è in via di definizione il progetto per la nuova pista ciclabile in via Siese. «E’ un periodo di lavori in corso per il nostro Comune – ha aggiunto il sindaco – i cantieri aperti o che stanno per essere aperti sono diversi, in gran parte sono lavori gestiti direttamente dal nostro Comune, vedi la ristrutturazione della scuola media e le piste ciclabili, mentre si sta completando anche il cantiere della Provincia di Treviso con la tanto attesa bretella di collegamento della strada provinciale n. 19 che, dopo tante vicissitudini, potrebbe essere oramai vicino alla sua conclusione».