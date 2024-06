Pista ciclabile di San Marco: si parte

Sarà la pista ciclabile più costosa, più lunga e forse anche una delle più importanti per il Comune di Resana quella che verrà realizzata nei prossimi anni lungo via Siese, in collegamento tra via Cà Zane, via Trieste e il centro abitato della frazione di San Marco. L’opera che era già stata prevista in due stralci, con il primo tratto che doveva concludersi nell’area del Bosco del Pettirosso sarà invece realizzata interamente sino al centro abitato della frazione.

«Ottenuto il contributo dalla Provincia di Treviso per realizzare il primo tratto, ed in particolare per l’innesto con via Trieste abbiamo deciso di accelerare i tempi di finanziamento dell’intera opera – ha detto il sindaco Stefano Bosa nel presentare l’importante investimento – si tratta di un percorso che consentirà finalmente di collegare la frazione di San Marco con la strada provinciale che porta sia a Resana che a Castelminio, un collegamento davvero importante che darà sicurezza alla mobilità “debole”, quella che finora non poteva sicuramente raggiungere la frazione e che invece, una volta terminati i lavori, troverà spazio in questo nuovo tratto stradale».

Si tratta dell’ennesimo intervento per quanto riguarda le piste ciclabili e la sicurezza stradale fatto in questi ultimi anni dopo le ciclabili di via Montegrappa e via Roma, i percorsi ciclo-pedonali di via castellana e di collegamento di piazza donatori di sangue e via perarolo e le rotatorie di via Angaran e via Roma oltre alla variante alla Strada Provinciale n.19. «Tanti interventi che vanno nella direzione di rendere più sicure le nostre strade e di renderle fruibili anche per la mobilità debole – ha aggiunto il sindaco – attendiamo ora risposte dalla Provincia di Treviso per la rotatoria tra la sp 18 e la sp 19 per la quale il nostro Comune ha già dato disponibilità per coprire parte della spesa». Per quanto riguarda i tempi di realizzazione l’iter prevede ora l’approvazione definitiva in Consiglio Comunale, prevista per fine luglio, e poi il via alla gara di appalto con i lavori che potrebbero iniziare entro la fine dell’anno.