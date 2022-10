Resana, nuove piste ciclabili per collegare le frazioni: progetto al via

Il Comune di Resana ha approvato in questi giorni il nuovo progetto per collegare con una pista ciclabile la frazione di San Marco al capoluogo. Un progetto ambizioso che sarà suddiviso in due stralci, il primo con il collegamento tra via Trieste e via Siese, sino all’altezza dell’area naturalistica “Bosco del Pettirosso”, il secondo con un percorso, adiacente alla strada, che porterà ciclisti e pedoni sino al centro abitato di San Marco.

Lo stanziamento complessivo del Comune è pari a 575mila euro per un'opera che prevede anche la sistemazione di un tratto di pista ciclabile lungo via Trieste e la sistemazione dell’accesso proprio a ridosso di via Siese, quest’ultimo intervento possibile grazie ad un contributo di 115 mila euro da parte della Provincia di Treviso. A proposito di lavori pubblici proprio in questo periodo il Comune di Resana è interessato da diversi lavori in corso tra i quali il completamento della variante alla Strada Provinciale numero 19, il completamento del tratto di pista ciclabile lungo la zona industriale di Via Roma, i lavori di riqualificazione della scuola media di Via Vittorio Veneto e il completamento dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo via Fratta e via Bolimbaghi.

Il commento

«Con questo intervento andiamo a proseguire quello che è un importante programma di realizzazione di piste ciclabili che sta interessando il nostro Comune - conclude il sindaco Stefano Bosa - dopo la pista ciclabile di via Roma, dopo la pista ciclabile di via Fratta e via Bolimbaghi, quella di via Montegrappa e i due percorsi in via castellana e a ridosso degli impianti sportivi di via Vittorio Veneto ora partiamo con questo progetto che, una volta concluso, consentirà finalmente di collegare anche per ciclisti e pedoni il capoluogo con l’ultima frazione che rimaneva da collegare, quella di San Marco. L’investimento è importante e proprio per questo motivo abbiamo suddiviso l’intervento in due stralci, il primo che ci consentirà di arrivare sino al Bosco del Pettirosso e il secondo che invece ci porterà sino al centro della frazione».