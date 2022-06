Terrazza con vista Loggia dei cavalieri: nuovo residence nel cuore di Treviso

Si chiama "Loggia 28" il progetto che punta a trasformare in un residence di lusso la palazzina affacciata su Via Martiri della Libertà, dove un tempo sorgevano gli uffici di Unindustria, a pochi metri dalla splendida Loggia dei Cavalieri di Treviso.

Il progetto

Il fabbricato, a lungo dismesso e in stato di abbandono, ospiterà dieci unità abitative realizzate da Cazzaro Costruzioni, l'impresa che ha già portato a termine il "Bosco verticale" di Stefano Boeri lungo la Restera. A parte il vano scale, che sarà completamente ristrutturato e la mansarda, dalla quale verranno ricavatI spazi di servizio, verrà mantenuto il parapetto originale delle finestre e la forometria per preservare l’unicità della struttura. L'edificio si sviluppa su 3 piani, il primo dei quali molto alto, e una terrazza panoramica. Gli appartamenti avranno una metratura compresa tra i 60 e i 90 metri quadrati con una o due camere al massimo. Il target è quello dei tanti professionisti che esercitano la loro attività in centro e cercano un comodo appoggio che rappresenti al contempo anche un concreto investimento per il futuro. La fine dei lavori è prevista dopo l'estate del 2023.

Il commento

«Ci siamo inseriti in una fetta di mercato anomala dove praticamente non esisteva offerta. Il palazzo, infatti, come molti altri edifici del centro storico, del resto, non è provvisto di garage. Abbiamo così scelto di concentrarci su un’utenza specifica e di compensare il disagio proponendo soluzioni confortevoli, belle da vedere ed egregiamente rifinite» spiega Mauro Cazzaro, titolare di Cazzaro Costruzioni Srl. Un modo per ripopolare la città, quindi, laddove negli anni si è assistito al fenomeno inverso, con il boom delle periferie e il centro storico inesorabilmente destinato a svuotarsi. Tra i punti di forza del progetto ci sono indubbiamente i 100 metri quadrati di garden rooftop, un’“oasi relax” metropolitana immersa nel verde e a completa disposizione dei condomini. L’attenzione all’ambiente, del resto, è un altro degli aspetti fondamentali su cui ci si è concentrati maggiormente. Oltre alla terrazza, infatti, le due corti interne, attualmente in disuso e in stato di degrado, diventeranno altrettante aree verdi comuni.

«Per farlo occorrerà ampliare la superficie verde. Un’operazione che potrebbe apparire come un azzardo, ma che riteniamo assolutamente funzionale all’idea che stiamo portando avanti - precisa Cazzaro -. Ad esempio, all’interno del fabbricato abbiamo rimosso tutto ciò che non era strutturale, al fine di innestare sistemi di isolamento termico e acustico all’avanguardia». L'impatto ambientale dell’edificio è molto basso, con lo 0% dei combustibili fossili utilizzati e l’80% del consumo energetico ridotto. «I materiali di scarto provenienti dalla demolizione – legno, vetro, cartongesso, serramenti - sono stati a loro volta disassemblati, selezionati per tipologia e avviati al recupero in appositi centri per evitare sprechi. Ogni dettaglio è studiato e riletto in chiave green a cominciare dalla disposizione degli spazi, strategicamente concepiti per sfruttare al massimo le potenzialità della luce naturale favorendo al contempo il benessere psicofisico delle persone» conclude Cazzaro.