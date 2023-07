Restival 2023, torna venerdì uno degli eventi più attesi dell'estate

Non c’è estate trevigiana senza Restival, il Festival della Restera di Casale sul Sile. 10 giorni di intrattenimento animeranno il Parco delle Vecchie Pioppe, un’area di 5mila metri quadrati a due passi dalla Restera e dal centro di Casale.

Gli ospiti

Da venerdì 21 a domenica 30 luglio a partire dalle 18.30 e fino a notte inoltrata stand enogastronomici ma anche espositori e artigiani accompagneranno i tanti artisti che si esibiranno sul palco: band musicali, dj, cover band, attori e artisti di strada saranno presentati dalla tiktoker Carlotta Berti e dallo speaker radiofonico Luca Lazzer. Particolarmente attesi Carlo e Giorgio mercoledì 26 e i Los Massadores giovedì 27 luglio e serata clou sabato 29 con il ritorno dei Derozer. Anche quest’anno Restival, il Festival della Restera di Casale sul Sile, si conferma un momento di grande festa e condivisione per tutti i trevigiani e le trevigiane, e come da tradizione si prepara ad animare la fine del mese di luglio. Ad accogliere la manifestazione sarà ancora una volta il Parco delle Vecchie Pioppe, un’area verde di 5.000 mq facilmente raggiungibile a piedi dal centro di Casale. Sul palco dell’“Arena” si susseguiranno performer musicali e non solo, tra cui Los Massadores, Carlo e Giorgio e gli Starfish (tribute band dei Coldplay), ma ci saranno anche serate tematiche come quella dedicata allo swing, tutta da ballare; la serata più attesa è quella di sabato 29 luglio con il grande ritorno a Restival dei Derozer - molto attesi dagli amanti del punk rock - che saranno accompagnati da Cattive Abitudini e dalle proposte ska dei Persiana Jones. A condire l’intrattenimento non mancheranno le tante proposte food affidate a stand enogastronomici selezionati nella “Piazza del Gusto” e gli espositori artigiani della “Via Mercato e Mestieri”. Restival si conferma così un appuntamento vario e dedicato a un pubblico di tutte le età, dai giovani alle famiglie. Restival aprirà al pubblico dalle 18.30. Programma completo sul sito del festival o sulla pagina Facebook “Restival – il Festival di Restera” o Instagram “restival_casalesulsile”.

Il commento

«Siamo molto entusiasti dell’attesa che anche quest’anno accompagna i giorni che precedono Restival - spiegano gli organizzatori -. Sapere che ormai il festival della Restera per molti è un appuntamento fisso ci riempie d’orgoglio. Anche quest’anno abbiamo giocato sulla varietà dell’intrattenimento e della grande musica e ci auguriamo di aver intercettato i gusti di un pubblico ampio e pronto a divertirsi con tantissime e diverse proposte artistiche, coccolato anche dall’ampia proposta enogastronomica e dalla creatività degli artigiani espositori accuratamente selezionati. Ringraziamo di cuore i sostenitori che ci permettono di realizzare anche nel 2023 questa grande festa da condividere».