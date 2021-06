Rete "Primi passi": una settimana di incontri per i genitori con bimbi da 0 a 6 anni

La Rete Primi Passi, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali, famiglia e disabilità del Comune di Treviso propone una settimana di eventi gratuiti dedicati alle famiglie con figli di età compresa tra 0 e 6 anni o in attesa del primo figlio.

In calendario dal 28 giugno al 2 luglio 2021, le attività accompagnano giorno per giorno le famiglie a muovere i primi passi nel mondo della genitorialità e dell’infanzia, in rete con le associazioni del territorio. L’obiettivo è quello di unire le competenze e l’esperienza delle diverse realtà che da anni sono impegnate in questo ambito di lavoro, per rispondere ai bisogni di confronto e conoscenza delle pratiche educative e arricchimento pedagogico delle famiglie con bambini piccolissimi. Coordinate dallo Spazio Famiglia Treviso, le attività sono a cura di cinque soggetti del territorio in rete: l’associazione Madamadorè, l’associazione Montessori, l’associazione Coco, Diventare Grandi e Il Melograno-Centro Informazione Maternità e Nascita, ognuna delle quali propone un laboratorio specifico, dal supporto all’allattamento materno all’avvio dello svezzamento del bambino, dalla propedeutica musicale alle letture animate fino alla scoperta e manipolazione di materiali.

«Comune e associazioni ancora una volta insieme per affiancare le famiglie - commenta l'assessore Gloria Tessarolo - Sperimentiamo quest'estate una formula nuova per genitori con bambini da 0 a 6 anni che raccoglie tutto quello che la città offre. Rete Primi Passi è un’iniziativa che rientra nella più ampia progettualità Treviso per la Famiglia, un'idea sviluppata tra le associazioni del Tavolo per la Famiglia, grazie alle associazioni che si sono messe a disposizione e al Centro anziani per gli spazi dove organizzeremo gli eventi».

Si parte lunedì 28 giugno alle ore 9.30 con l’incontro Propedeutica musicale per i bimbi, per avvicinare bambini 0-5 anni e genitori a un rapporto sonoro attraverso la musica, ascoltando e facendosi ascoltare in un momento di fratellanza e vicinanza, a cura dell’associazione Madamadorè. Martedì 29 giugno alle ore 17 l’associazione Montessori invita a partecipare alla creazione di un telaio, un’esperienza sensoriale con stimolazioni visive e tattili e lavoro con il materiale Montessori, per coordinare Occhio, mano, cervello, per genitori con bambini 3-6 anni. Giochiamo una fiaba è l’incontro di letture animate, espressione corporea e vocale, per genitori e bambini dai 6 ai 3 anni mesi proposto il 30 giugno alle ore 9.30 con Diventare Grandi. L’introduzione dei cibi solidi è un momento di condivisione e scoperta in campo alimentare: l’associazione Coco guiderà l’incontro Prepariamo la pappa, in calendario giovedì 1° luglio alle ore 9.30 e rivolto a genitori con bambini da 0 a 1 anno e mamme in attesa. Il programma si conclude venerdì 2 luglio alle ore 9.30 con l’incontro Mamma che latte! Il Melograno-Centro Informazione Maternità e Nascita incontra le mamme in attesa o neo-mamme, a papà, nonni, tate e chiunque sia a contatto con la mamma e il neonato nei primi mesi di vita, per approfondire il tema dell’allattamento al seno. L’iniziativa si svolgerà nell’area esterna della sede del Gruppo Anziani “Centro Storico” in via Castello d’Amore 2D, parcheggio del Foro Boario. Gli incontri sonno gratuiti, della durata di circa 2 ore ciascuno, i posti limitati, con precedenza ai residenti a Treviso, è necessario iscriversi compilando il form. Per informazioni: Spazio Famiglia Treviso, numero di telefono: 340 1000864.

Il programma

Lunedì 28 giugno ore 9.30-11.30

PROPEDEUTICA MUSICALE PER I NOSTRI BIMBI a cura dell’associazione Madamadorè

Un incontro divertente per avvicinare bambini e genitori ad un rapporto sonoro, da realizzare attraverso la musica, ascoltando e facendosi ascoltare in un momento di fratellanza e vicinanza anche mantenendo le distanze fisiche! Attività rivolta a genitori con bambini da 0 a 5 anni.

Martedì 29 giugno ore 17-19

"Occhio, mano, cervello" a cura dell’associazione Montessori. Esperienza sensoriale con stimolazioni visive e tattili, lettura sul tema, lavoro con il materiale Montessori. Creazione di un telaio per la coordinazione occhio/mano. Attività rivolta a genitori con bambini da 3 a 6 anni.

Mercoledì 30 giugno ore 9.30-11.30

"Giochiamo una fiaba" a cura dell’associazione Diventare Grandi. Un incontro di letture animate di espressione corporea e vocale per genitori e bambini dai 6 ai 36 mesi. Attività rivolta a genitori con bambini da 6 mesi a 3 anni.

Giovedì 1º luglio ore 9.30-11.30

"Prepariamo la pappa" a cura dell’associazione Coco

Un invito alla famiglia a vivere l’introduzione dei cibi solidi come un momento di condivisione e scoperta in campo alimentare, ricercando soluzioni pratiche e salutari. Verranno introdotti i principali concetti per un approccio sereno all’alimentazione complementare in modalità interattiva e di scambio, mentre ai bambini verrà offerta l’opportunità di manipolare in sicurezza ortaggi di stagione, favorendo la conoscenza dei cibi attraverso l’esperienza sensoriale.

Attività rivolta a genitori con bambini da 0 a 1 anno e mamme in attesa.

Venerdì 2 luglio ore 9.30-11.30

"Mamma che latte!" a cura dell’associazione Il Melograno-Centro Informazione Maternità e Nascita. L'incontro si propone di sfatare i falsi miti che circolano sull’allattamento al seno, chiarire i vostri dubbi e fornirvi qualche semplice nozione sul tema. Il sostegno e l’informazione sono indispensabili per supportare la mamma che allatta con delicatezza e consapevolezza. L’incontro è tenuto da mamme alla pari formate secondo gli standard OMS/UNICEF con lo scopo di contribuire a diffondere la cultura dell’allattamento. Attività rivolta alle mamme in attesa o neo-mamme, a papà, nonni, tate e chiunque sia a contatto con la mamma e il neonato nei suoi primi mesi di vita.