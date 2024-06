Donatella Rettore a Suoni di Marca: l'icona del pop in concerto sulle Mura

Suoni di Marca si prepara a far ballare le Mura di Treviso con una delle cantanti più amate dalle vecchie e nuove generazioni di ascoltatori: Donatella Rettore. Il tour estivo dell’artista veneta, "Brilla" farà tappa in città martedì 23 luglio per una data imperdibile a ingresso gratuito (con offerta responsabile).

Lamette, Splendido splendente e Kobra sono solo alcuni dei successi che hanno trasformato Rettore in una vera icona pop italiana. Originaria di Castelfranco Veneto, attiva sin dai primi anni Settanta e tra i nomi di punta della musica italiana negli anni Ottanta. Rettore si è sempre distinta all’interno del panorama nazionale per il suo atteggiamento trasgressivo e al tempo stesso glam, facendo della critica sociale e della trasgressione, trattate anche con la giusta ironia, tematiche ricorrenti dei suoi testi. Uno stile sempre ricco di più sfumature, dal disco funk al rock, dal pop allo ska ed è anche grazie a questa continua apertura stilistica che la carriera musicale di Rettore non si è ancora arresa. Le recenti collaborazioni con artisti della nuova generazione come La Sad e Ditonellapiaga ne sono un esempio. Il grande passato che valorizza e si riscopre attraverso il presente.

Il festival

Sedici serate, dal 12 al 27 luglio, con: Santi Francesi (venerdì 12), Modena City Ramblers (sabato 27), passando per Valerio Lundini & I Vazzanikki (sabato 13), Gio Evan (martedì 16), Paolo Benvegnù e La Crus (giovedì 18), gli Eugenio In Via Di Gioia (venerdì 19), Willie Peyote (lunedì 22), Matthew Lee (giovedì 25), i Planet Funk (venerdì 26) e gli annunci non sono ancora finiti. Le Mura di Treviso torneranno a popolarsi con l’Area Bimbi, il Percorso del Gusto, dove poter fare un aperitivo o cenare tra i molteplici stand di street food con cucina da tutto il mondo, e l’artigianato di qualità della Mostra Mercato.