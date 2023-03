Sparito nel nulla da due giorni, ore di angoscia per la sorte di un 31enne

Lo scorso 13 marzo è stata segnalata, alla Stazione Carabinieri di Cison di Valmarino, la scomparsa di Sukhwant Singh, nato il 02.04.1991 in India, domiciliato a Revine Lago. Il giovane è alto circa 1,75, corporatura esile, ha capelli lunghi neri, barba nera poco curata e occhi marroni, carnagione olivastra si è allontanato dalla sua casa di Revine Lago a piedi in direzione Tarzo. Al momento dell’allontanamento indossava una giacca Colmar di colore rosso scuro, pantaloni della tuta di colore scuro e scarpe da ginnastica marca Adidas di colore nero. Chiunque lo avvisti o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare l’Arma dei Carabinieri attraverso il numero 112.