Domenica scorsa il raduno dei radioamatori in località “La Posa”

Il tradizionale raduno dei radioamatori in località “La Posa” si è rinnovato domenica 18 settembre. Nei pressi del Pian de le Femene, tra i comuni di Limana e Revine Lago, sul confine che unisce la provincia di Treviso a quella di Belluno, don Alessio Magoga, direttore di Radio Palazzo Carli, ha celebrato la messa dedicata a tutti coloro che si uniscono attraverso le comunicazioni radio. Al cospetto del monumento, unico in Italia e forse nel mondo dedicato a tutti i radioamatori, si sono celebrati i quarant’anni della realizzazione del capitello: una storia lontana, nata nel 1982, grazie ai soci del “Radio CB Club Conegliano”, che è stata ricordata da Lucio Corsi e Ivan Zanetti, past-president dell’Associazione.

Al termine della celebrazione, sono stati ricordati alcuni radioamatori scomparsi recentemente: tra questi fra Giacinto Tarenzi, per tanti anni al convento di San Pietro di Barbozza, appassionato radioamatore e deceduto lo scorso 12 settembre. Infine, è stata svelata una targa commemorativa in ricordo di don Max, don Massimiliano Bernardi, sacerdote della diocesi di Vicenza, cappellano militare e radioamatore, oltre che direttore di “Radio Oreb”, venuto a mancare due anni fa. Don Max, dal 1982 al 2020, non è mai mancato all’appuntamento annuale a “La Posa” e sulla targa è stata collocata la sua tipica espressione, insieme ironica e provocatoria: “Che il Signore vi strafulmini di grazia!”. Un particolare ringraziamento alla nipote di Don Max, Claudia Ricci, invitata speciale, che ha scoperto la targa dedicata allo zio ed ha ricevuto in dono un’opera dello scultore Carlo Balljana.

La giornata è stata allietata da molti appassionati e familiari, i Rangers dei “Volontari d’Europa O.d.V.” e gli amici di “Fraternità della Strada A.p.S”. A rappresentare il comune di Revine Lago il sindaco Massimo Magagnin, che ha portato il saluto dell’intera amministrazione comunale.