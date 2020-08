Scaffali liberi, libera scelta: a Montebelluna si torna ad accedere alla biblioteca

Da martedì una bella novità riguarderà la biblioteca comunale di Montebelluna: dopo mesi di interdizione, si potrà nuovamente accedere alle raccolte di libri, film e cd, per bambini, ragazzi e adulti e cercare di persona i materiali desiderati. Una nuova possibilità che potrà avvenire ad alcune condizioni. Innanzitutto, nei vari spazi della biblioteca saranno accolte: massimo 25 persone nella sezione adulti; massimo 10 persone sezione ragazzi e spazio giovani e massimo 8 persone nella sezione 0-6 anni.

Inoltre, una volta raggiunti i limiti consentiti, sarà necessario aspettare che qualcuno esca per poter entrare e non sarà possibile sostare nelle sale per più di 15/30 minuti; tutto ciò per tutelare la salute degli utenti e permettere alle persone di muoversi tra gli scaffali in tutta sicurezza e garantire al personale di fornire una adeguata consulenza. Ogni area avrà dei percorsi di transito che accompagnano il lettore dall'ingresso, dove sarà importante eseguire le operazioni di registrazione della presenza (come previsto dai piani di sicurezza), fino all'uscita, attraverso l'area interessata.

Si ricorda inoltre che per accedere alla biblioteca: viene misurata la temperatura; è indispensabile l'uso della mascherina; è indispensabile la disinfezione delle mani ed è importante mantenere una distanza dagli altri di minimo di 1 metro.Si ricorda anche che dallo scorso 9 giugno sono stati riattivati alcuni dei servizi della biblioteca più consolidati negli anni, ma con caratteristiche e modalità nuove, per permettere accesso e fruizione in sicurezza al maggior numero possibile di utenti di tutte le età.

UN BIBLIOTECARIO A PRESTITO: una consulenza personalizzata per aiutarvi a scegliere le vostre letture estive, per svolgere una ricerca, per un approfondimento su un tema.

• per piccolissimi, per ragazzi, per adulti

• consulenze di 30 minuti, due/tre persone alla volta

• su prenotazione: 0423 600024

MEDIATECA: navigazione, videoscrittura, stampa da postazioni fisse della biblioteca, utilizzo del wi-fi della biblioteca

• per ragazzi e per adulti

• 4 postazioni utilizzabili al massimo per 1 ora

• su prenotazione: 0423 600024

EMEROTECA ED EMEROTECA DIGITALE: lettura di quotidiani e riviste, anche in digitale

• per tutti

• 4 poltrone dedicate e relativi tablet forniti dalla biblioteca

• il servizio apre con gli stessi orari di apertura della biblioteca e non è su prenotazione

ARCHIVIO STORICO: consultazione di documenti, collocati nell'archivio storico della biblioteca

• per studiosi, ricercatori, etc., su richiesta motivata alla Responsabile del servizio

• orario: giovedì, 9.00-12.45

• su prenotazione: 0423 600024 o prestito@bibliotecamontebelluna.it

STUDIO E CONSULTAZIONE DOCUMENTI IN SEDE:

• per tutti gli iscritti

• è necessario portare con sé la tessera della biblioteca

• disponibilità di 26 posti

• orari: mattina dalle ore 9.15 alle 12.30; pomeriggio: dalle ore 15.15 alle 18.30; sabato: dalle 9.15 alle 12.00

• per permettere una adeguata sanificazione delle postazioni, non è possibile che, nel corso di uno stesso turno, i posti vengano occupati da persone diverse

• servizio NON su prenotazione ma ad esaurimento posti disponibili

INTERPRESTITO PROVINCIALE:

• per tutti

• si può richiedere dal catalogo online T.V.B. . Una volta fatta la ricerca e individuato il libro, cliccare su "Richiesta di prestito", inserire le credenziali (numero tessera e password) e dare "Conferma" oppure via telefono allo 0423.600024

• i tempi sono mediamente più lunghi causa quarantena del materiale librario

PER PRESTITI E RESTITUZIONI:

Come si sta già facendo dal 13 maggio, sarà aperta solo una parte del piano terra e potrete prendere a prestito:

• materiali che avrete già richiesto;

• selezioni di libri preparate da noi, scegliendo tra i nostri menù di BCM TAKE-AWAY: per chi non ha in mente un titolo preciso, abbiamo pronti pacchetti da asporto di tre libri, secondo genere, argomento ed età (baby , ragazzi , adulti ).



È necessario prenotare i materiali almeno 1 giorno prima:

• dal catalogo online T.V.B. Una volta fatta la ricerca e individuato il libro, cliccare su "Richiesta di prestito", inserire le credenziali (numero tessera e password) e dare "Conferma"

• via mail a prestito@bibliotecamontebelluna.it

• via telefono allo 0423.600024

BIBLIOTECA DIGITALE:

Continua il servizio di Biblioteca digitale e di edicola digitale sulla piattaforma MLOL Medialibrary on line della BAM e della Provincia di Treviso e sulla piattaforma Rete Indaco.