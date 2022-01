Dopo un restauro conservativo di 6 mesi riapre il Caffè Commercio di Cornuda

Riapre ufficialmente oggi lo storico Caffè Commercio di Cornuda, dopo sei mesi di chiusura per cambio gestione in cui è stato sottoposto ad un accurato restauro conservativo, e riprende l’attività con una nuova gestione. La completa ristrutturazione al suo interno ha permesso di conservare l’antico bancone e le specchiere a parete e a soffitto degli inizi, dando però nuova luce ai 180 mq su cui si sviluppa. La sua storicità si riflette anche negli esterni, attraverso un elegante palazzetto dalla caratteristica terrazza ad archi e porticato colonnato, che non sono stati oggetto di rinnovo in questo periodo.

Il locale, aperto sul finire dell’Ottocento nel pieno centro di Cornuda all’incrocio del quadrivio principale ??tra le Piazze Giovanni XXIII e G. Marconi con via 8-9 Maggio 1848, è stato il luogo in cui storicamente si discutevano e concludevano trattative ed affari. Proprio da questa consuetudine, nasce il nome di Caffè Commercio. Un segnale positivo e di rinascita, in un particolare momento storico fatto di complessità soprattutto per il settore. La nuova gestione è affidata a Roberto Palludo, conosciuto per la gestione di altre due attività nel trevigiano, che a partire da venerdì sarà pronto ad accogliere gli affezionati clienti per continuare le tradizioni del locale.