Il coraggio e la bellezza in epoca Covid: fioreria riapre in piena crisi economica

Ci vuole coraggio a ridare vita a un’attività economica in questo periodo così strano e difficile. Ci vuole coraggio ma anche tanta fiducia nel portare una ventata di bellezza e armonia in Piazza Leonardo da Vinci a Dosson, con la riapertura dello storico negozio di fiori e piante. Una scelta che ha colpito profondamente il sindaco Renzo Carraretto: «Inaugurare la riapertura dell’attività in questo periodo è una luce di speranza e fiducia. È anche un messaggio importante per tutta la comunità: non facciamoci prendere dallo sconforto e non arrendiamoci. È vitale inseguire i propri sogni e arrivare a realizzarli: in un periodo incerto come quello che stiamo vivendo, assume un grande valore. Sono orgoglioso di essere stato chiamato a inaugurare la riapertura della Fioreria Roma di Sabina Mantellato a Dosson. Tagliare il nastro è stato emozionante. A Sabina voglio ribadire i ringraziamenti e l’incoraggiamento di tutta l’amministrazione comunale per questa bella avventura».

Gallery