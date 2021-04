Riaprono i musei di Treviso: ecco mostre, eventi, percorsi e l’inedito “Tè al museo”

Tante iniziative a Santa Caterina e al Bailo. Tutto pronto poi per la temporanea dedicata al grande cartellonista del cinema Renato Casaro, al via il 12 giugno

Con il ritorno in zona gialla del Veneto, i Musei Civici di Treviso sono pronti ad accogliere i visitatori nelle loro sale. Dal 27 aprile si potrà accedere ai poli espositivi Luigi Bailo e Santa Caterina dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18. Nel fine settimana l’ingresso sarà possibile su prenotazione (almeno un giorno prima) inviando una mail a prenotazioni@museicivicitreviso.it oppure telefonando alle biglietterie dei musei di Santa Caterina (0422658954) e Museo Bailo (0422658951).

Fra le iniziative in programma, saranno nuovamente visitabili le mostre “Veneto Venti Venti” del fotografo Massimo Saretta e la mostra “Hausbrandt Metlicovitz, grafica e immagine”; la prima ospitata presso il Museo Santa Caterina, la seconda organizzata da [e]DESIGN Festival e curata da Paola Bellin, Andrea Biban, Pierangelo Ranieri e Luciano Setten“, ospitata al Museo Luigi Bailo. Entrambe sono state prorogate fino al 16 maggio. Ma la stagione di eventi è soltanto all’inizio: dal 6 maggio al 6 giugno, al Museo di Santa Caterina, sarà visitabile la mostra “Andrea Meneghetti - Le nuove Afroditi” mentre dall’8 al 23 maggio, al Museo Bailo, si potrà ammirare la mostra “Puppets Family Academy Opera Digital Art”.

In occasione della riapertura i Musei arricchiranno l’esperienza della visita con le proposte dell’apprezzato cartellone l’”Arte di star bene” nella nuova edizione, in programma da aprile a giugno 2021, gratuita e a prenotazione obbligatoria entro un giorno prima di ogni appuntamento, per ascoltarsi, condividere esperienze, opere e storie, nell'arte. La novità della stagione è rappresentata dal ciclo intitolato “Tè al museo libri Storie, personaggi“, curato da Paola Bonifacio, ospitato nell'Auditorium di Santa Caterina il 5, 12 e 26 maggio (inizio alle ore 17).

Si potrà riscoprire con Alessandro Marzo Magno il primo e più celebre “inventore dei libri” e dell'industria editoriale moderna, vero genio del rinascimento italiano, dialogando in merito al suo nuovo libro dedicato ad Aldo Manuzio. Con Annarosa Maria Tonin e il suo “Uomo nell’ombra, Storie d'arte potere e società” si potranno intraprendere ammalianti viaggi, tra saggio e racconto. Con Carlo de Incontrera, compositore, musicologo e curatore di eventi d'arte, musicali e teatrali, si tornerà invece negli anni Sessanta e Settanta per riscoprire un affascinante, felicissimo e multidisciplinare momento creativo dell'arte e del teatro del nostro recente passato. Gli incontri si concluderanno con il classico tè coi pasticcini nel chiostro grande di Santa Caterina. Per prenotare iscriversi entro il giorno prima: te-al-museo-santa-caterina.eventbrite.it

Con “Arte e cura con la Medicina Narrativa” tornerà il percorso dedicato allo stare bene nell’arte, curato dalla docente Sabina Ferro attraverso due percorsi, base ed avanzato, che avranno luogo al Museo Luigi Bailo e a Santa Caterina introducendo alla pratica della Medicina Narrativa e all' uso dei dispositivi autoformativi come la Scrittura e l'Arte. Il ciclo beneficia del logo ufficiale dell'associazione italiana Medicina Narrativa.

A giugno riprenderà il ciclo “Artedoc”, curato sempre da Paola Bonifacio con gli ultimi due appuntamenti dedicati al film/documentario d'arte, dei cinque incontri dedicati, ospitati nel complesso museale di Santa Caterina, in sala Coletti, durante i quali la curatrice dialogherà con gli autori, gli artisti coinvolti, e il pubblico. Gli appuntamenti del 3 e 10 giugno proporranno due filmati dedicati rispettivamente agli artisti Zoran Music e Leonor Fini, arricchiti dalla testimonianza diretta del regista Giampaolo Penco e dello scrittore e giornalista Corrado Premuda, per aggiungere ulteriore testimonianza dell’aspetto profondamente umano che contraddistingue i singolari percorsi creativi dei due maestri. Per prenotarsi basterà accedere al portale artedoc-documentari-arte-museo.eventbrite.it

Domenica 16 maggio, inoltre, alle ore 11, i Musei Civici di Treviso, in collaborazione con Ilaria Simeoni, referente della didattica per Coopculture, ci sarà un’attività gratuita dedicata ai più piccoli che rientra nella maratona culturale per famiglie in Italia “kid pass days” con prenotazione obbligatoria dal titolo “Un mare di fiori per Santa Caterina, evviva la primavera”! Happening CreAttivo davanti al museo di Santa Caterina, per giocare a creare il nostro speciale prato fiorito! (prenotazioni a musei.treviso@coopculture.it). A Santa Caterina è inoltre tutto pronto per il prossimo appuntamento con le grandi mostre, con l’apertura il 12 giugno della temporanea dedicata al trevigiano Renato Casaro: “Renato Casaro. L’ultimo cartellonista del cinema. Treviso, Roma, Hollywood”.

«I nostri Musei Civici riaprono al pubblico con tantissime mostre e iniziative che abbiamo continuato a programmare nei mesi di chiusura», afferma l’Assessore ai Beni Culturali e Turismo del Comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti. «Inoltre, stanno giungendo al termine i lavori finalizzati alla grande apertura ufficiale di Casa Robegan, Museo d’Arte Applicata e d’Impresa, che si terrà a settembre in collaborazione con TRA – Treviso Ricerca Arte e il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari e per l'estate è programmata anche la fine dei lavori della nuova ala del Museo Bailo che inaugurerà nel 2022 con una mostra dedicata alla scultura in dialogo con Arturo Martini e una nuova sala per le esposizioni temporanee. Sono molto felice di questo risultato, i Musei sono e saranno sempre di più la casa dei trevigiani ed una cartolina di benvenuto per i turisti».

Informazioni:

Per accedere al museo durante i fine settimana è necessario prenotarsi almeno un giorno prima, scrivendo e attendendo opportuno riscontro, alla seguente email: prenotazioni@museicivicitreviso.it.

Biglietteria Santa Caterina 0422 658954 - Biglietteria Museo Bailo 0422 658951

Orari apertura Musei Civici di Treviso: dal martedi al venerdi dalle ore 10 alle ore 18

https://www.museicivicitreviso.it https://www.facebook.com/MuseiCiviciTreviso/