Natatorium, manutenzione terminata: «Dal 1º settembre riapre la piscina»

Terminati i lavori di manutenzione straordinaria alla Piscina Natatorium di Treviso eseguiti negli ultimi due mesi. Dopo un'attenta pulizia della vasca post-lavori, da giovedì 1º settembre la struttura riaprirà al pubblico. A dare l'annuncio, sabato 20 agosto, è il sindaco di Treviso, Mario Conte. «Dal 1º settembre tutti in acqua» ha scritto il primo cittadino su Facebook.

Grazie ai fondi del Pnrr, il Comune ha in programma anche la ristrutturazione della palestra del centro natatorio di Santa Bona con lavori di efficientamento energetico, sismico e funzionale, l'abbattimento delle barriere architettoniche e il completamento dello stralcio in corso. Un milione di euro il totale della somma stanziata dal Governo per la realizzazione dell'opera. Subito dopo l'arrivo del finanziamento l'assessore Zampese aveva commentato: «La palestra del Natatorio, palazzetto dello sport più grande di Treviso, era in disuso ormai da alcuni anni. I lavori di ristrutturazione erano già iniziati con l'abbattimento delle barriere architettoniche, ora potranno essere completati grazie all'importante finanziamento arrivato dal Pnrr».