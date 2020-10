Dopo lo stop forzato per il lockdown riaprono le piscine all'Arep

Dopo mesi di chiusura forzata a causa del lockdown, e per un cambio gestione interno, finalmente le piscine all'Arep di via Vazzole a Villorba riaprono al pubblico. Come difatti riporta "il Gazzettino", la società proprietaria della struttura (la Cooperativa Codess sociale)ha dato in gestione la parte nuoto del centro a Obiettivo Acqua che precedentemente aveva già in gestione alcuni corsi di nuoto a Castelfranco. Termina così ufficialmente l'era gestoria di Atlantic Sport che lo scorso maggio si era vista risolvere il contratto di affitto a poche settimane dal rinnovo annuale, mandando su tutte le furie il titolare della società, Giulio Marittimi.

In ogni caso, ci vorranno ancora alcune settimane prima che la piscina possa tornare a pieno regime, questo perché al momento si stanno ancora svolgendo alcuni lavori di manutenzione ordinaria. Per Francesco Salvaggio, titolare di Obiettivo Acqua, l'apertura è comunque imminente e, da quanto trapela, sostanzialmente nulla cambierà rispetto al passato. Attenzione verrà quindi data sia ai corsi nuoto che ai disabili e probabilmente il personale sotto contratto con Atlantic Sport tornerà al lavoro sotto la nuova gestione, per un totale di tre segretarie e una ventina di istruttori. Inoltre, la nuova società gestoria cercherà di trovare una soluzione con i vecchi abbonati che non hanno più potuto usufruire della piscina nonostante il termine dell'emergenza sanitaria. Ancora non è chiaro come, ma è possibile che parte del precedente abbonamento venga esteso ai prossimi mesi. Per questo però ci sarà tempo per discutere, d'altronde ad oggi l'importante era riaprire all'utenza.