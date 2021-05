Susegana, l'ex assessore Corbanese perde la vita a 61 anni

Riccardo Corbanese (Credits: "Go Go Priula" via Facebook)

La scomparsa di Riccardo Corbanese, avvenuta lunedì 10 maggio, a soli 61 anni ha lasciato dirigenti, allenatori e tutti quelli che lo conoscevano senza parole. Ex presidente, atleta e tifoso dell'Asd Priula Basket '88, era molto conosciuto a Susegana dov'era stato assessore comunale allo Sport durante l'amministrazione del sindaco Bordignon e protagonista del rilancio della Suseganese calcio nei tornei estivi che coinvolgevano i ragazzi delle frazioni tra calcio, basket e volley. Corbanese lascia moglie e due figli. Alla passione per la pallacanestro e la politica aveva affiancato il lavoro come agente di commercio nel mercato dei prodotti casalinghi

Il ricordo della squadra

Il presidente Christian Zanardo racconta: «Riccardo è stato uno dei fondatori, almeno come atleta, già del gruppo che nel 1987 si allenava a Susegana alle scuole medie e poi ha dato vita al primo nucleo di squadra l'anno successivo, con la consegna della palestra di Ponte della Priula e l'inizio dell'era Grigolin. Compagno di squadra critico e prezioso, consigliere in varie situazioni, aveva accettato anni fa il mio invito a dirigere questa società come presidente e lo ha fatto portando il suo stile e seguendo personalmente le situazioni difficili di alcuni ragazzi, nel silenzio ma con tanta passione. Era spesso a vedere le nostre partite, anche dopo le sue dimissioni, un pezzo del suo cuore era sempre rimasto nello sport in generale. Se ne va un grande, ciao Ricky»