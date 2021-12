Giro d’Italia ciclocross: il vittoriese Da Rios trionfa con una gara d’anticipo

Splendido successo di Marca a Gallipoli, nella tappa pugliese del Giro d’Italia ciclocross. La Società Sportiva Sanfiorese ha colto due vittorie nella categoria Allievi, sia di primo e secondo anno. Riccardo Da Rios è arrivato primo nella categoria Allievi primo anno e con questa vittoria si è aggiudicato il Giro d’Italia con una prova di anticipo. Lorenzo De Longhi, di Caerano San Marco, ha vinto la categoria Allievi secondo anno per la gioia di Marco Paludetti e Roberto Della Libera che seguono l’attività fuori strada della SS Sanfiorese. Il vittoriese Riccardo Da Ros ha vinto nella sua categoria il Giro d’Italia - categoria Allievi primo anno - indossando definitivamente la maglia bianca. Bene anche Giorgia Pellizotti, giunta seconda nelle donne Esordienti.

Allievi 1° anno

1° Da Rios Riccardo (Soc. Sport.Sanfiorese) - maglia bianca

2° Fabbro Ettore (Jam'S Bike Team Buja)

3° Proietti Gagliardoni Mattia (Asd U.C.Foligno)

Allievi 2° anno

1° De Longhi Lorenzo (Soc. Sport.Sanfiorese)

2° Travella Nicholas (Guerciotti Development)

3° Viezzi Stefano (Asd Dp66 Giant Smp) - maglia rosa-azzurra

Donne Esordienti

Una Bianchi sempre più Rosa mette il sigillo su una tappa spettacolare in terra salentina, mai intimorita dal difficile tratto di sabbia: «Oggi mi sentivo molto bene, il percorso mi piaceva, specialmente il tratto duro e tecnico della sabbia. C’erano tante canaline e la ruota non voleva saperne di seguirle, ma questa maglia rosa davvero sudata e sempre più mia è per la mia squadra, il mio allenatore e tutta la mia famiglia». Seconda è arrivata la trevigiana Giorgia Pellizotti.

1 Bianchi Elisa (Team Piton) - maglia rosa-azzurra

2 Pellizotti Giorgia (G.S. Mosole)

3 Scalorbi Emma (Calderara Stm Riduttori).

Le maglie del Giro d’Italia.

Allievi uomini 1° anno - maglia bianca: Riccardo Da Rios (S.S. Sanfiorese)