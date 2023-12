Male incurabile, il piccolo Riccardo perde la vita a soli 10 mesi

Una tragedia enorme ha colpito una famiglia di Moriago della Battaglia a pochi giorni da Natale: il piccolo Riccardo, bimbo di soli dieci mesi, è mancato all'affetto di mamma Karin e papà Christian a causa di un tumore pediatrico scoperto solo lo scorso 15 dicembre.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il piccolo ha goduto di ottima salute per i primi otto mesi di vita. I genitori si erano sposati a giugno del 2022 e la nascita di Riccardo era stata il coronamento della loro unione, un figlio che, come scrivevano nei loro post su Facebook, rappresentava la loro stessa vita. A fine settembre però Riccardo aveva iniziato a stare male: non riusciva a trattenere nulla di quello che mangiava continuando ad avere continui rigurgiti. Ricoverato in ospedale a Conegliano, era stato dimesso con la diagnosi di una gastroenterite. Nelle settimane successive però i problemi di salute si sono ripresentati e così, a novembre, mamma Karin e papà Christian si sono rivolti al personale del reparto di Pediatria dell'ospedale Ca' Foncello. Venerdì scorso la scoperta del tumore pediatrico: a nulla è valsa l'operazione d'urgenza di martedì scorso per cercare di salvarlo. Giovedì 21 dicembre il cuore del bimbo ha smesso di battere, strappandolo all'affetto dei suoi cari che gli sono sempre rimasti vicini. Una tragedia enorme, a pochi giorni da quello che sarebbe stato il primo Natale di Riccardo. L'ultimo saluto al piccolo sarà celebrato giovedì 28 dicembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Moriago della Battaglia. I familiari hanno voluto ringraziare pubblicamente i medici e il personale della Pediatria di Treviso per l'umanità dimostrata.