Il dottor Lippi si trasferisce: apre lo sportello per il cambio medico

Il dottor Riccardo Lippi, medico di base a Caerano San Marco, Montebelluna e Trevignano lascerà da sabato 18 marzo la convenzione di zona per trasferirsi in altri Comuni della Marca.

La quasi totalità dei suoi assistiti è residente a Caerano San Marco. Grazie alla collaborazione tra Comune e azienda sanitaria, sarà aperto uno sportello specificatamente dedicato alla scelta del nuovo medico. La sede messa a disposizione dal Comune di Caerano San Marco è in Via Fra’ Giocondo 18 presso il centro culturale polivalente comunale dove ha anche sede la biblioteca. Lo sportello sarà gestito da personale dell’Ulss 2 lunedì 20 marzo e martedì 21 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 18. Rimangono attive anche le altre possibilità di scelta (Sportelli di Montebelluna, Castelfranco, Asolo, Valdobbiadene), per via telefonica e tramite e-mail dedicate che saranno comunicati a ciascun assistito del dottor Lippi con lettera.

L'Ulss 2, considerata la grave carenza di medici di famiglia, consiglia ai residenti di Caerano di iscriversi con medici dell’ambito di Altivole, Castello di Godego, Loria e Riese e anche Castelfranco Veneto. Nel frattempo continua l’impegno quotidiano dell'azienda sanitaria nella ricerca di nuovi medici dall'Ordine dei medici, dalla Scuola di formazione specifica in Medicina generale e da tutti gli altri canali possibili per mettere fine all'emergenza che ormai da diversi mesi interessa la Marca.