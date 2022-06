Ridatti una mossa: tornano le attività al parco per mantenersi in forma

Prenderà il via lunedì 13 giugno la nona edizione di "Ridatti una mossa", programma estivo di attività motoria con pratiche gratuite offerte da associazioni sportive del territorio aderenti alla rete trevigiana per l’attività fisica “Lasciamo il segno”.

A partire per primi i Comuni di Breda di Piave, Casier, Preganziol e Treviso. Dal 20 giugno inizieranno anche Montebelluna e Vittorio Veneto e nel mese di luglio Silea. Frutto di una collaborazione ormai consolidata tra il Servizio promozione della salute dell’Ulss 2, le amministrazioni comunali e l’ente provinciale di promozione sportiva Aics, "Ridatti una mossa" sostiene la vita attiva, il benessere psicofisico, l’incontro tra le persone e la valorizzazione di alcuni bellissimi spazi verdi del territorio. Il programma di lezioni al parco offre la possibilità di tornare a muoversi in sicurezza sperimentando, con un’unica iscrizione, diversi tipi di attività fino a trovare quella che ci si addice di più e che può essere approfondita nella successiva stagione sportiva. L'offerta delle discipline è varia: dalla ginnastica posturale al pilates, dal tai chi alla propedeutica di alcune danze, dallo yoga al nordic walking etc.

Con una quota di iscrizione simbolica, necessaria per il tesseramento e la copertura assicurativa, si potranno praticare le diverse attività, adatte a tutti essendo a carattere ludico-ricreativo, prevedendo un ridotto impegno cardiocircolatorio. Il tesseramento per Breda di Piave, Casier, Montebelluna, Preganziol, Silea, Treviso, può essere fatto online con Aics al seguente link. Le iscrizioni in sede Aics saranno possibili solo su appuntamento telefonico al 3206105012 o al 3206633529. Per Vittorio Veneto informazioni presso l’Ufficio Sport del Comune: 0438.569315 o sul sito web comunale. Per praticare è necessario presentarsi alle varie attività con la tessera già sottoscritta. Per aggiornamenti costanti su questa iniziativa consultare il seguente link.