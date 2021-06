Barchessa Zorzi, ecco il bando per gestire ostello, bar e ristorante

E' stato pubblicato il bando di gara per la gestione del bar-ristorante e dell'ostello della Barchessa Zorzi: per la prima volta, la struttura potrà essere assegnata ad unico gestore per la durata di 10 anni. L'ostello, unico nel suo genere nella provincia di Treviso, può ospitare fino a 31 ospiti. Il bando è aperto fino alle ore 11 del 15 luglio 2021. Potrete trovare tutti i dettagli a questo link: https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140892856 ID-GARA su piattaforma Sintel: 140892856