Addio a Gianluigi Contarin, ex sindaco di Riese Pio X

E' scomparso all'età di 58 anni, a causa di una grave malattia contro cui stava da tempo combattendo, Gianluigi Contarin, ex sindaco di Riese Pio X ed ex assessore provinciale alla viabilità. Il primo cittadino era in carica quel drammatico 6 giugno 2009 quando la frazione di Vallà venne funestata da una tromba d'aria che causò danni ingentissimi e solo per miracolo non causò vittime. Nel 2019 si ricandidò a sindaco ma venne superato dal primo cittadino in carica, Matteo Guidolin.

Gianluigi Contarin era nato a Castelfranco Veneto nel 1962. Dopo aver conseguito il diploma di laurea all’ISEEF ed entra in politica nel 1994. L’esperienza amministrativa inizia a partire dal 1995, anno in cui, eletto consigliere comunale a Riese Pio X nelle fila della Lega Nord, assume anche l’incarico di assessore. Nel 2004 viene eletto sindaco di Riese Pio X, riconfermato poi nel 2009. Dal 2004 è vice presidente vicario della Co.Nord (Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord) e, nello stesso anno, diventa presidente della Fondazione Giuseppe Sarto.

«Caro Gigi, le foto istituzionali ti ritraggono sempre serio, ma io so che con la tua perdita, se n'è andato un sorridente amico sempre pieno di energia, entusiasmo, passione e determinato fervore -lo ricorda il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon- Appassionato sportivo e sempre disposto alla collaborazione la politica ha goduto della tua dedizione dal 1994 e, prima come consigliere comunale a Riese Pio X°, poi ne hai indossato la fascia di Sindaco nel 2004 e riconfermato nel 2009. Questa Provincia di Treviso ti ha avuto quale Assessore alla Viabilità, Manutenzione stradale, Sicurezza stradale, Sistemi informatici dal 2011 al 2016 e neanche una tromba d'aria del 2009 è riuscita a fermare il tuo impegno per la comunità che eri chiamato ad amministrare. Ritroverai lassù il tuo Papa Sarto per il quale tanto ti sei speso con la Fondazione a lui dedicata. Sono sicuro che anche adesso starai sfrecciando con la tua amata bicicletta. Il mio cordoglio alla famiglia».