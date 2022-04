Inaugurato al Parco della Poesia un progetto di condivisione dei libri

Si è svolta sabato 23 aprile, presso il Parco della Poesia “A. Zanzotto” di Riese Pio X, l’inaugurazione del nuovo progetto di condivisione dei libri intitolato “Nidi di libri”. L’iniziativa, che rientra nel più ampio movimento culturale del Book crossing, consiste nell’utilizzo di casette di legno, molto somiglianti alle casette degli uccellini e resistenti alle intemperie, come contenitori di libri a disposizione di tutti, adulti e bambini, in modo libero e gratuito.

Questa piccola biblioteca libera, all’inglese Little Free Library, è la prima di sei nidi di libri che saranno installati sul territorio comunale nelle prossime settimane, in alcune aree verdi pubbliche già individuate; rientreranno tra le 20 mila micro librerie sparse in 70 Paesi in tutto il mondo e facenti parte dell’Associazione senza scopo di lucro istituita da Todd Bol, statunitense che ideò e costruì la prima casetta negli Stati Uniti nel 2009.

Per la sua inaugurazione a Riese Pio X è stata scelta la data del 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita nel 1995 dall’Unesco con lo scopo di incoraggiare il piacere della lettura e di valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso culturale dell’umanità. All’interno del Nido installato nella zona a nord del Parco si possono trovare libri donati da cittadini di Riese, lettori e lettrici che hanno scelto di mettere in circolazione e condividere le proprie letture. Lo scopo è proprio questo: mettere in circolo il libro, favorirne la sua diffusione, condividerlo con altri, creare momenti di incontro e di socialità rafforzando il senso comunitario di un Comune, rendendolo più frequentato. Viene così promosso il senso di attenzione e di cura verso un bene che, seppur piccolo, appartiene a tutti: adulti, giovani e bambini.

L’evento ha visto la partecipazione di alcuni bambini con i loro genitori, ai quali sono state illustrate le poche e semplici regole di utilizzo del Nido di libri ed è stata presentata la nuova versione di Cappuccetto Rosso, ardente lettore, che riesce a far scoprire ed apprezzare al lupo il potere magico dell’immaginazione.