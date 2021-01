Ubriaco litiga con un altro automobilista e aggredisce i carabinieri

Completamente ubriaco, ha dato vita ad una litigata molto accesa con un altro automobilista, poi se l'è presa anche con i carabinieri intervenuti per bloccarlo dopo essere fuggito. Protagonista dell'episodio un 50enne pregiudicato che è stato arrestato nel pomeriggio di giovedì dai carabinieri di Riese Pio X per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, fuggito dopo una lite con un altro automobilista per futili motivi legati alla circolazione stradale (sembra una presunta precedenza non concessa), è stato successivamente bloccato dai militari, ai quali, strattonandoli, ha cercato di opporre resistenza per evitare di sottoporsi all'esame alcolimetrico. Il 50enne si trova agli arresti domiciliari.