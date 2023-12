Ricordando Vanessa: una fiaccolata a Spineda e una veglia di preghiera a Castelfranco

Si moltiplicano le iniziative per commemorare la scomparsa di Vanessa Ballan, la 26enne assassinata dal 41enne Bujar Fandaj nella sua abitazione di Spineda, nella tarda mattinata di martedì. Nella serata di oggi, 21 dicembre, alle 19, le parrocchie di Riese Pio X, Spineda, Vallà e Poggiana si riuniranno per una fiaccolata e al termine del corteo sarà recitato il rosario. Venerdì 22 dicembre a Castelfranco Veneto, al Duomo, alle 20.30 si svolgerà una veglia di preghiera per ricordare la ragazza che lavorava come commessa all'Eurospin di San Vito di Altivole e la cui famiglia era appunto originaria di Castelfranco Veneto. Ieri intanto, 20 dicembre, presso l'abitazione in cui la ragazza viveva con il figlioletto e il compagno Nicola, è stato recapitato da Amazon un regalo di Natale (si trattava di una Nintendo switch) che la mamma aveva ordinato on line ed era destinato a finire sotto l'albero.