Ripristinato a Riese Pio X l'autovelox abbattuto da Fleximan: è omologato

Sarà ripristinato nei prossimi giorni l'autovelox che era stato divelto (segato di netto con un flessibile) nella notte tra il 18 ed il 19 gennaio, da un fantomatico emulo di "Fleximan" a Vallà di Riese Pio X, lungo la strada provinciale 667, via Kennedy. Il dispositivo, già posizionato giovedì scorso tornerà in funzione a breve, e ha ottenuto l'omologazione di un giudice di pace del tribunale di Treviso che ha definito come legittime le multe, circa 40 al giorno, inflitte in questi ultimi anni (era stato installato nel 2017) a chi non rispettava i 70 km/h, limite fissato per uno dei tratti di strada più segnati da incidenti, anche molto gravi, di tutta la Marca. Mentre continuano le indagini per individuare "Fleximan" l'autovelox di Riese Pio X ha incassato, come detto, anche una sentenza favorevole da parte del tribunale di Treviso che ha respinto il ricorso che era stato presentato da un motociclista che nel 2020 era stato immortalato dal dispositivo mentre sfrecciava lungo la provinciale a 110 km/h. Il centauro aveva in particolare contestato l'omologazione dell'autovelox (sostenendo come altri che fosse solo "approvato") ma il giudice gli ha dato torto e ora dovrà pagare circa 1000 euro, tra sanzione e spese legali. A meno che non venga presentato un nuovo ricorso.