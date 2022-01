Al Comune di Riese Pio X il titolo di Città: il decreto firmato da Mattarella

«E’ un grande orgoglio ed un’enorme soddisfazione per l’intera comunità riesina». Così commenta il Sindaco di Riese Pio X Matteo Guidolin la comunicazione da parte della Prefettura della concessione del titolo di città al Comune di Riese Pio X. Lo scorso 10 gennaio 2022 infatti, con decreto presidenziale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso al comune di Riese Pio X il titolo di Città. Il titolo è arrivato al termine di un’istruttoria iniziata nel 2020 fa con istanza del Consiglio comunale (delibera n.35 del 31 dicembre 2020) e che ha visto raccogliere dapprima i pareri positivi della Prefettura di Treviso e del Ministero dell’Interno, confermando la storia di eccellenza e di importanza del Comune di Riese Pio X e della sua comunità.

Il prefetto di Treviso, Dr.ssa Maria Rosaria Laganà, nel trasmettere il Decreto del Presidente della Repubblica, ha voluto congratularsi con tutta l'Amministrazione comunale per il lodevole impegno messo in atto a favore della comunità tutta, per aver saputo far emergere con responsabilità le innumerevoli qualità di una terra ricca di eccellenze storiche, culturali e paesaggistiche.

Grande soddisfazione del sindaco Guidolin e di tutta l’Amministrazione comunale: «Questo è un titolo di assoluto prestigio che deve rendere orgogliosi tutti i nostri concittadini. Sin dal 2014 ci siamo attivati per fare in modo di raggiungere questo obiettivo. È sicuramente una grande soddisfazione per tutta la comunità e un premio all’impegno amministrativo di questi anni. Voglio ringraziare lo storico Giacinto Cecchetto, il cui contributo alla stesura del dossier è stato fondamentale e l’ufficio segreteria del Comune che ha coordinato il lavoro».