Rifiuti nei parchi pubblici, appello al Comune: «Mettete le fototrappole»

L'area verde di Ca' Diedo, Parco Parise, la chiusa del Monticano e l'incrocio di Via Sordello: sono questi i luoghi ripuliti negli ultimi giorni dai volontari dell'associazione "Adotta un parco - Oderzo". Il gruppo, un sabato al mese, si ritrova per valorizzare il patrimonio naturale opitergino. Sabato 8 agosto le ultime operazioni di pulizia hanno portato i volontari a lanciare un appello al Comune.

«Purtroppo si riscontrano sempre gli stessi episodi negli stessi luoghi - scrivono su Facebook - Chiediamo a gran voce che vengano posizionate le fototrappole dal Comune per poter individuare e sanzionare i responsabili. È una questione di sicurezza (vetri rotti, preservativi e molti altri rifiuti sparsi a terra) di igiene e decoro. In questo modo, forse, anche qualche spacciatore incallito oltre agli ecovandali verrebbe identificato». I volontari hanno eseguito anche l'igienizzazione dei giochi per i bimbi al parco Ca' Diedo, a pochi metri di distanza dal municipio di Oderzo. Racconta un volontario sui social: «Ho cercato il dialogo con alcuni giovanissimi che sostavano nelle panchine sudice ad ascoltare musica, tra loro alcuni più trasandati ed altri invece più sensibili alla situazione di degrado, per pochi da "educare" ci rimettono tutti. Abbiamo trovato coppie di fidanzatini sedute su panche circondate da qualsiasi rifiuto con il cestino colmo e puzzolente, anche con loro qualche battuta per sdrammatizzare. Tavoli e panchine erano stati letteralmente dati alle fiamme con gli accendini, scritte spray sui muri viste in diretta: anche i genitori dovrebbero fare la loro parte perché sono ragazzi minorenni ed opitergini. Facciamo insieme del nostro meglio per mantenere Oderzo pulita e bella» concludono dall'associazione.