Rifiuti fuori dalla Gigia per tutto il weekend: residenti scrivono a Contarina

In questi giorni, agli uffici di Contarina, è stata recapitata una lettera di lamentele da parte dei residenti della centralissima Via Barberia, a due passi da Piazza dei Signori, nel cuore di Treviso.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" il motivo delle lamentele sarebbe un problema di decoro urbano legato alla leggendaria osteria "Dalla Gigia" rimasta chiusa da marzo a giugno per effetto del lockdown e delle norme anti-Covid. La nuova gestione, a detta dei residenti, «espone i bidoni della plastica e dell'umido il sabato sera, cessata l'attività, poiché la Gigia alla domenica rimane chiusa, pur non essendovi il servizio di raccolta della plastica e dell'umido il sabato sera, bensì solamente la domenica notte, o meglio il lunedì mattina». In questo modo i bidoni dei rifiuti restano fuori tutto il weekend, proprio nei giorni in cui a Treviso si registra il maggior afflusso di visitatori e cittadini. Visto il caldo di questi mesi, dai bidoni la domenica si iniziano a sentire spesso cattivi odori che si diffondono in tutta Via Barberia creando un problema di decoro pubblico nel cuore del centro storico. «Il fatto - concludono i residenti - si ripete ormai da alcune settimane». La richiesta dei cittadini a Contarina è che l'azienda chieda alla Gigia di esporre i bidoni solo la domenica sera in modo da non averli in messo alla via durante tutto il fine settimana fino alla raccolta del lunedì mattina.