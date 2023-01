Rigenera Conegliano, solo 42 segnalazioni dai cittadini: «Occasione sprecata»

Rigenera Conegliano si è concluso con risultati decisamente sotto le aspettative: il progetto del distretto urbano del commercio sostenuto da un contributo regionale e da una specifica forma di partenariato con operatori istituzionali e associazioni di categoria, ha dato a tutti i cittadini e a tutti i soggetti interessati la possibilità di partecipare attivamente al disegno. È stata attivata infatti un’apposita piattaforma web a mezzo della quale chiunque poteva caricare suggerimenti, proposte e segnalazioni utili per individuare possibili soluzioni rispetto alle criticità urbane e territoriali con particolare riferimento a quattro macro aree di interesse: decoro urbano, sicurezza in città, viabilità e commerciosocialità-cultura. Le proposte sono state analizzate da uno specifico team tecnico composto dal Dirigenti del Comune di Conegliano l'ingegner Bortolot e il dottor Di Lena e da altri tecnici specializzati nel settore delle aree di interesse. Un progetto nel progetto in quanto si calava su quello che è il lavoro seguito dal manager del distretto il dottor Bianco (che alla conferenza stampa per concomitanti impegni non era presente).

Il bilancio

Lo strumento messo a disposizione ha raccolto però solo 42 segnalazioni dai cittadini, la maggior parte di queste relative alla viabilità, più precisamente 34, 6 relative al decoro urbano e 2 riguardanti la cultura. L’amministrazione si aspettava più proposte. Di ciò che è pervenuto sono accoglibili il 52% delle proposte, non sono accoglibili il 23% ed il rimanente 19% sono suggerimenti che hanno bisogno di ulteriori verifiche. Le osservazioni che riguardano la viabilità principalmente chiedono l’ampiamento delle piste ciclabili. In merito a questo si ricorda che il Comune di Conegliano ha ottenuto i fondi derivanti dal contributo dell’Area Urbana che saranno utilizzati anche per collegare la città con i comuni limitrofi attraverso la creazione di nuove piste ciclabili. Non si sono rilevate particolari osservazioni in merito alla sicurezza, forse sinonimo del buon lavoro delle forze dell’ordine.

Il commento

«Spiace costatare come un'occasione così importante sia per i cittadini, sia per gli utenti che vivono la città ogni giorno non sia stata accolta per un reale e partecipato miglioramento di Conegliano - le parole del sindaco Fabio Chies -. Questo progetto rappresenta sicuramente una grande opportunità per tutti i cittadini di Conegliano ossia l’occasione di essere cittadini attivi e contribuire nel miglioramento della propria città e del proprio territorio. Ritengo che, questo metodo di lavoro, definibile sperimentale visto che forse non era mai successo di coinvolgere soggetti esterni, dovrebbe diventare da pioniere per tante atre attività e collaborazioni che si possono estendere ad un vasto pubblico. Conegliano ha bisogno dell’aiuto concreto di tutti, se poi queste idee sono anche fattibili e realizzabili tanto meglio».