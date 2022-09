Rigenera Conegliano, nasce il portale online per raccogliere le proposte dei cittadini

Si chiama rigeneraconegliano.it ed è il nuovo portale digitale attraverso cui cittadini, operatori, turisti, frequentatori abituali e occasionali di Conegliano potranno dare il loro contributo con segnalazioni che abbiano l’obiettivo di contribuire alla rigenerazione della città. Un nuovo sito, facile e semplice da utilizzare ,che per i prossimi 40 giorni (fino al 31 ottobre 2022) diventerà una vera e propria bacheca digitale dove condividere idee e proposte di miglioramento reali e concretizzabili. Non solo semplici segnalazioni di disservizi quindi ma vere e proprie proposte per migliorare la città, aperte a tutti. Giovedì 15 settembre la presentazione del progetto in municipio a Conegliano.

Gli obiettivi

Con quest'iniziativa, attiva da venerdì 16 settembre, il Comune intende rigenerare l'intera area urbana di Conegliano attraverso il coinvolgimento in prima persona dei cittadini, mediante la raccolta di segnalazioni e proposte d’intervento specifiche. Le segnalazioni pubblicate sul portale online saranno esaminate da una speciale task force guidata dal dottor Giovanni Tel che stilerà una lista delle proposte più valide e fattibili. Per pubblicare la propria segnalazione ci sarà tempo fino al 31 ottobre. Trascorsa tale data, la task force vaglierà le segnalazioni valutandone l’ordine di priorità e la fattibilità operativa e le tempistiche necessarie entro 30 giorni. I progetti accolti saranno condivisi pubblicamente, e si darà immediato inizio all’implementazione delle azioni identificate, con una visibilità sullo stato di avanzamento ogni 90 giorni.

Il commento

«La nostra amministrazione - conclude il sindaco Fabio Chies -, chiede a quante più persone possibili di partecipare al progetto per migliorare la qualità della vita in città. L'iniziativa si inserisce nel concetto di cittadinanza attiva che costituisce per tutti noi l’unica via per affrontare le difficili ma entusiasmanti sfide che ci attendono» conclude il primo cittadino.