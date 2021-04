Rigoli nuovo direttore dei servizi sociali dell'Ulss 2: «Serve l'ok dei sindaci»

Il dottor Franco Moretto non potrà più essere il direttore dei Servizi sociali dell'Ulss 2 - Marca trevigiana per sopraggiunti limiti di età. Al suo posto potrebbe essere nominato il dottor Roberto Rigoli, già a capo della Microbiologia dell'ospedale Ca' Foncello.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", per adesso il nuovo incarico resta solo un'ipotesi. Dopo la rinuncia alla guida delle Microbiologie del Veneto, Rigoli potrebbe però accettare il nuovo ruolo anche se prima dovrà ricevere il via libera dalla Conferenza dei sindaci dell'Ulss 2 che al momento è in attesa del bando e della convocazione da parte dell'azienda sanitaria. Il dottor Moretto continuerà a lavorare per i Servizi sociali: nel caso in cui avvenga il passaggio di consegne con Rigoli, il nuovo direttore dovrà gestire un bilancio sociale di 41 milioni di euro, cruciale per le relazioni tra Ulss 2 e strutture private (comprese case di riposo, centri disabili e centri oncologici). Un incarico di grande responsabilità su cui l'azienda sanitaria sta riflettendo proprio in questi giorni.