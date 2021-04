Rigoli rinuncia all'incarico di Coordinatore delle microbiologie del Veneto

Il dottor Roberto Rigoli non sarà più il coordinatore regionale delle Microbiologie del Veneto. L'indiscrezione, ufficiosa, sembra aver preso sempre più piede dopo il ricovero ospedaliero delle scorse settimane legato a uno stress eccessivo. Negli ultimi giorni Rigoli era tornato in servizio nella Microbiologia del Ca' Foncello ma il consiglio di ridurre al minimo gli impegni lo avrebbe portato alla decisione di rinunciare all'incarico di coordinatore regionale delle microbiologie.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", resta ora da chiarire chi prenderà il suo posto: il nome più accreditato sembra essere quello di Mario Rassu, primario dell'ospedale di Vicenza e allievo del presidente di Aifa, Giorgio Palù. In supporto ci saranno Mario Plebani, della scuola di medicina del Bo' e lo stesso Rigoli. Da escludere, invece, una possibile nomina del microbiologo Andrea Crisanti che, proprio nelle scorse settimane, aveva fortemente criticato l'uso dei tamponi rapidi da parte del Veneto. Nel frattempo Azienda Zero ha deciso di investire sempre più sui test antigenici di quarta generazione, in grado di dare un esito molto vicino a quello dei tamponi molecolari nel giro di 24 ore, riducendo quindi i tempi di attesa rispetto alle 36 ore per l'esito dei molecolari.